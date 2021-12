Operazione Dioniso: tre assoluzioni e due condanne in appello

La Corte di Appello di Catanzaro si è espressa al termine del processo nato in seno all’operazione Dioniso (LEGGI), svolta contro la cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri operante nel lametino. Accusati a vario titolo di coltivazione, detenzione, vendita ed acquisto di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, la Corte d’Appello ha confermato solo due condanne rispetto alle cinque chieste al termine del processo di primo grado.

Chiesti 13 anni e 4 mesi di reclusione per Peppino Festante e per Roberto De Fazio, i quali si sono visti riconosciuti l’assoluzione per alcuni capi di imputazione pur senza riduzione della pena. Assolti invece Franco Franceschi, Angela ed Antonio Gatto: i tre erano stati condannati a pene comprese tra i 4 ed i 2 anni.