Cosenza, fuga di gas nei pressi dell’ospedale: evacuata palazzina

Attimi di paura questa mattina nella centralissima Via Domenico Gaudio a Cosenza, dove si avvertiva un forte odore di gas in tutto il quartiere. A dare l’allarme gli stessi residenti, che hanno chiesto in un primo momento l’intervento dei Vigili Urbani, che hanno transennato l’area ed allertato i Vigili del Fuoco.

Secondo quanto ricostruito, la condotta del gas sarebbe stata danneggiata da un’azienda che stava effettuando dei lavori lungo la strada, provocando così la fuoriuscita di gas. Evacuata per sicurezza un’intera palazzina, fino al termine dei lavori svolti dai tecnici del pronto intervento di Italgas.

Sul posto anche i Carabinieri ed un’ambulanza della Misericordia.