Reggio, arriva lo stop ai botti di fine anno: firmata ordinanza comunale

Il Comune di Reggio Calabria ha vietato, per tutto il periodo festivo, l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio. Lo comunica il vicesindaco Paolo Brunetti: “In linea generale, l'auspicio e la forte raccomandazione che l'amministrazione comunale rivolge alla cittadinanza, è quella di vivere questi giorni di festa e riposo con attenzione e senso di responsabilità, anche alla luce del difficile momento storico che stiamo vivendo e che ci vede tutti impegnati nella dura battaglia contro il Covid e nel rispetto delle connesse misure di protezione dal rischio di diffusione del contagio che siamo chiamati ad osservare”.

L’ordinanza entrerà in vigore da domani, 22 dicembre, e terminerà solo il prossimo 9 gennaio. Vietata la vendita di ogni tipo di petardo da parte di attività ambulanti, nonché il loro impiego al di fuori di attività programmate ed autorizzate. Prevista un’intensificazione dei controlli, volta anche al contrasto di fabbricazioni illecite o modifiche a prodotti acquistati.

Nello specifico, sarà assolutamente vietato l’utilizzo di petardi o fuochi entro i 50 metri dai seguenti luoghi: Corso Garibaldi; Piazza Duomo; Piazza Italia; Piazza Castello; Piazza De Nava; Piazza Camagna; Piazza San Giorgio; Piazza Genoese; Piazza Garibaldi; Piazza Indipendenza; nonché tutte le aree verdi ed i parchi pubblici, e le chiese in occasione delle celebrazioni religiose.

“È importante, inoltre, tutelare gli animali domestici che, come sappiamo, possono avere gravi conseguenze dal forte rumore che in queste circostanze viene prodotto senza dimenticare, peraltro, anche la doverosa tutela dell'ambiente e quindi della salute collettiva in ragione dell'incremento delle polveri sottili e di altre sostanze dannose che viene provocato dall'utilizzo di questi materiali pirotecnici” ha concluso il vicesindaco.