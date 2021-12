Catanzaro: incidente sulla rampa di accesso alla tangenziale. Ferite due donne

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato poco fa sulla rampa di accesso alla tangenziale ovest di Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento due auto, una Fiat Seicento e una Volkswagen Polo si sono scontrate e le due donne alla guida dei mezzi sono rimaste e ferite e sono state affidate alle cure del personale del 118 che le ha trasportate in ospedale per altri controlli e accertamenti.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco di Catanzaro che ha messo in sicurezza l’area e le vetture. Presenti anche gli agenti della Polstrada e della Municipale per gli adempimenti del caso.

Al momento si registrano disagi alla viabilità, l’accesso alla tangenziale è stato chiuso al transito fino al termine delle operazioni di soccorso.