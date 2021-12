Caso Trifoli, Cassazione: “Sindaco di Riace non era ineleggibile”

Antonio Trifoli è eleggibile. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione ha infatti accolto il ricorso presentato dal sindaco di Riace, e ha di fatto cassato la sentenza con la quale, ad ottobre 2020, la Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva dichiarato l’ineleggibilità del primo cittadino (per l’effetto decaduto). Era stata dunque confermata la sentenza del Tribunale di Locri dell’11 novembre 2019.

La Cassazione ha ribaltato il pronunciamento precedente circa l’eleggibilità di Trifoli e ha rinviato gli atti al giudice di secondo grado per adeguare la decisione.

Trifoli era stato dichiarato ineleggibile a Riace, perchè dipendente comunale collocato in aspettativa elettorale nonostante il suo rapporto di lavoro con l’Ente fosse a tempo determinato. Tuttavia per i giudici della Cassazione “non sono state rappresentate ragioni attinenti alla specificità del contratto di Trifoli”. In merito al tipo di contratto i giudici hanno poi scritto che l’unica possibilità sarebbe stata la collocazione in aspettativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Situazione che per i giudici è “basata su un contesto normativo non più attuale”.