Il Covid non si ferma in Calabria: in 24 ore 475 nuovi casi e due decessi

Due decessi e 475 nuovi casi di Covid-19 in Calabria. Casi leggermente aumentati rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 449 (LEGGI).

Così oggi dai 4.643 tamponi effettuati e processati sono stati scoperti 322 positivi nel Reggino, 77 nel Cosentino, 40 nel Crotonese, e 17 nel Vibonese e nel Catanzarese. Sono invece due i casi del setting fuori regione.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono stati 101.124, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 1.550. I guariti di oggi sono 164, per un totale di 90.758 persone uscite dall’incubo del Cobid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 8.816 (+309).

Aumenta la pressione sui reparti, dove in sole 24 ore sono stati ricoverati dieci nuovi pazienti (sei nel Reggino, due nel Catanzarese e due nel Cosentino), mentre dal reparto di terapia intensiva di Catanzaro è stato dimesso un paziente, per un totale di 10 pazienti. In isolamento domiciliare si trovano 8.567 persone (+300).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 322, per un totale di 36.604. Attualmente i casi attivi sono 3.424, di cui 78 ricoveri in reparto (+6); 8 in terapia intensiva; 3.338 in isolamento domiciliare (+250). I casi chiusi sono 33.180, di cui 32.745 guariti (+65); 435 deceduti (+1).

Nel Cosentino, dove i casi totali sono stati 31.884, oggi il bollettino registra 77 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 3.145, di cui 95 ricoveri in reparto (+2); 7 in terapia intensiva; 3.043 in isolamento domiciliare (+35). I casi chiusi sono 28.739, di cui 28.043 guariti (+40); 696 deceduti. Come comunica l’Asp di Cosenza, oggi “si registrano 80 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 79 unità e non di 80 in quanto un caso, in precedenza ricoverato all’ospedale di Cosenza è stato trasferito in altro ospedale del Lazio. Nel setting fuori regione si registrano due nuovi casi a domicilio".

Nel Catanzarese i positivi dell’ultima giornata sono 17, mentre il computo totale si attesta a quota: 13.137. Attualmente i casi attivi sono 923, di cui 37 ricoveri in reparto (+2); 5 in terapia intensiva (-1); 881 in isolamento domiciliare (-22). I casi chiusi sono 12.214, di cui 12.040 guariti (+38); 174 deceduti.

Nel Crotonese, che oggi registra 40 nuovi casi, da febbraio si sono ammalati in 9.621. Attualmente i casi attivi sono 432, di cui 9 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 423 in isolamento domiciliare (+28). I casi chiusi sono 9.189, di cui 9.065 guariti (+12); 124 deceduti.

Nel Vibonese oggi i positivi sono 17, mentre in totale sono stati: 8.361. Attualmente i casi attivi sono 806, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 796 in isolamento domiciliare (+7). I casi chiusi sono 7.555, di cui 7.444 guariti (+9); 111 deceduti (+1).

Per quanto riguarda invece il setting fuori regione, i positivi di oggi sono 2, per un totale di 1.517. I casi attivi sono 86, di cui 0 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 86 in isolamento domiciliare (+2). I guariti sono 1.421; i deceduti 10.