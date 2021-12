Crotone. Presentato alla Casa della Cultura il film “Libero di volare”

E’ stato presentato questa mattina nella Casa della Cultura il film di Fabio Mancuso “Libero di Volare”. Con il regista erano presenti alcuni componenti del cast: Vincenzo Carvelli, Andrea Calabretta, Giuseppe Calabretta, Daniela Fazzolari, Paolo Marra e Rino Rodio e l’autore delle musiche Marco Pupa. Alla conferenza stampa ha partecipato il sindaco Vincenzo Voce.

Un film di impegno civile che racconta, sullo sfondo di una Crotone particolarmente suggestiva dal punto di vista dei luoghi, la battaglia dell’associazione “Crotone ci mette la faccia” che da anni sul territorio conduce la lotta contro il cancro e sui temi ambientali.

Sono stati presenti alla conferenza gli attivisti dell’associazione capitanati dalla fondatrice Tina De Raffaele. Un film dai contenuti forti ma chi si apre anche alla speranza di un nuovo futuro per la città e per i suoi giovani. Così come giovani sono il regista e i protagonisti principali ai quali si affiancano altri attori di grande esperienza come Franco Neri, Gianni Ciardo, Rino Rodio e Paolo Marra.

Questi ultimi, presenti alla conferenza, si sono detti particolarmente felici di aver partecipato al film e di aver condiviso le emozioni che anche in fase di realizzazione questo film è stato capace di regalare.

Fabio Mancuso ha raccontato con delicatezza un percorso importante della città di Crotone che vede Dario il protagonista, interpretato da Vincenzo Carvelli che ha curato anche la sceneggiatura, rappresentare tutti i giovani che credono ed amano fortemente la loro terra e per essa si impegnano quotidianamente

“Questo film è il racconto di un impegno civile, della meritoria attività di una associazione e di tanti cittadini. Così come è meritorio che questi giovani ne abbiano realizzato la trasposizione cinematografica. I temi dell’ambiente e della bonifica degli ex siti industriali mi hanno visto impegnato da sempre e continuano ad essere al centro della mia attività di sindaco. Occorre una bonifica reale che venga fatta così come la città ed i suoi cittadini hanno diritto ed è la strada che abbiamo intrapreso” ha detto il sindaco Voce. Il film esce oggi sulle piattaforme Prime video e Google Play.