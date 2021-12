Provincia di Crotone, Ferrazzo (Fi): “Bisogna dare atto di impulso”

Teresa Ferrazzo

“Il primo pensiero va al mio territorio, Mesoraca, e l’alto marchesato: è un area molto vasta e dalle grandi potenzialità che necessità di interventi importanti ed è il momento giusto con l’avvio del Pnrr, proprio la provincia è l’ente fondamentale per valorizzarla”. Esordisce così Teresa Ferrazzo, unica consigliera eletta nella provincia pitagorica, già presidente del consiglio comunale di Mesoraca.

“Alla provincia di Crotone bisogna dare un atto d’impulso che rivaluti tutte le realtà sociali ed economiche, penso ad Isola Capo Rizzuto per quanto riguarda l’agricoltura ed il turismo, alla fascia costiera e al meraviglioso entroterra, una vera risorsa dal punto di vista naturalistico” prosegue la neo-consigliera ringranziando chi l’ha sostenuta.

“È vero, sono l’unica donna in consiglio provinciale ma avrò accanto a me tutte le donne che lavorano tra mille difficoltà nei comuni della provincia, a loro offro la piena disponibilità a cooperare per il bene dei cittadini” afferma ancora la Ferrazzo. “Ritengo che il tema della democrazia paritaria sia di fondamentale importanza ma è una questione che richiede un impegno maggiore nel promuovere azioni tese a rafforzare e a consolidare la presenza delle donne nelle istituzioni pubbliche”.

“Ora bisogna lavorare, senza tentennamenti e soprattutto con il cuore” dichiara in conclusione.