Concluso il VI “Master Arca Calabria per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”: tre scuole premiate

Si è concluso mercoledì 15 dicembre nella città di torre Talao il VI "MASTER Arca Calabria per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", riservato agli studenti iscritti alle classi IV e V degli istituti Professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione, operanti in Calabria.

La tre giorni, cofinanziata dalla Regione Calabria e promossa da ARCA (Associazione Albergatori Riviera dei Cedri) in collaborazione con la Fondazione ITS Elaia Calabria e l’associazione DidasCalabria, ha visto la partecipazione degli istituti di Cosenza, Paola, Praia a Mare, Tropea e Vibo Valentia.

«Le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato la società negli ultimi venti anni – evidenzia Angelo Napolitano, presidente di Arca - hanno determinato cambiamenti nei gusti, negli stili di viaggio e di acquisto. Questo comporta anche l’esigenza di aggiornare le pratiche e le figure professionali, dotandole di nuovi saperi e di maggiori competenze. Il "Master Arca Calabria", giunto alla sua IV edizione - aggiunge Michele Capalbo, DidasCalabria - nasce proprio per dare ai giovani partecipanti l’opportunità di accrescere le loro competenze professionali e fare esperienza».

Gli studenti, accolti nella struttura dell’Hotel Parco dei Principi, si sono cimentati in diverse prove, sottoposti al giudizio di una Giuria di esperti che ha dato loro consigli e suggerimenti.

La sezione di “Enogastronomia – piccola pasticceria” ha previsto la realizzazione di un dolce mignon che avesse tra gli ingredienti principali i “Fichi di Cosenza” DOP o la “Liquirizia di Calabria” DOP;

La sezione “Servizi di sala e di vendita” si è basata principalmente sulla degustazione alla cieca di vini bianchi e rossi calabresi;

La sezione “Enogastronomia - cucina” ha visto i ragazzi preparare un piatto con le alici come elemento principale. Le tre squadre finaliste hanno poi affrontato una prova a tempo per la preparazione di un primo piatto con un paniere di prodotti tipici calabresi “misteriosi”;

Vince il Master “enogatronomia – piccola pasticceria” e il Master “Servizi di sala e vendita” l’IPSEOA San Francesco di Paola, l’IPSEOA di Praia a Mare si aggiudica il Master “Enogastronomia - cucina” l’IIS Mancini di Cosenza è primo nel Master “Accoglienza Turistica”.