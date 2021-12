Coldiretti: Campagna Amica e Istituto Superiore Cosentino-Todaro di Rende alleati speciali

Docenti studenti e organizzatori

La scuola forma, educa e produce questo il senso dell’evento organizzato dall’Istituto Superiore I.I.S. ITE ”V. COSENTINO” e IPAA “F. TODARO” di Rende in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica Calabria. È stata una giornata interamente dedicata alla sostenibilità, alle produzioni agroalimentari calabresi e agli sbocchi occupazionali che ne possono derivare, con dimostrazioni delle ricette realizzate dagli alunni, allestimento del mercato delle aziende di Campagna Amica e showcooking dei cuochi contadini e dei ragazzi dell’alberghiero con un’attenzione particolare alla stagionalità e qualità delle materie per offrire piatti semplici e ricchi di sapore conciliando gusto e benessere. Una superba esperienza nelle scuole che rappresentano eccellenze formative orientate alla professionalizzazione per ribadire il forte legame della Coldiretti con le agenzie educative, in particolare la scuola, che animano il territorio.

“Questo – commenta Mario Ambrogio responsabile regionale di Campagna Amica – è una linea di impegno che resterà cruciale nella visione del lavoro quotidiano di Coldiretti per esaltare il lavoro agricolo, le produzioni e il lavoro di formazione delle nuove generazioni. Sono nate – conclude – idee ambiziose per valorizzare le pregevolezze della zona e costruire sinergie proficue creando importanti contaminazioni con il mondo della scuola”.