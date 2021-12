Calabria. Nesci, “Confronto con ordini professionali per bandi regionali”

“Il Pnrr rappresenta il piano di politica industriale del Paese che abbiamo voluto incentrare sulla crescita compatibile con l’ambiente. Alla transizione ecologica sono destinati ben 70 miliardi di euro che consentiranno di fare della sostenibilità la chiave dello sviluppo. Sotto questo profilo il contributo dei professionisti è determinante, sia nel ruolo di esperti a supporto delle amministrazioni per la messa a terra del Pnrr che come progettisti e tecnici nella concreta realizzazione delle opere pubbliche. Per questo auspico che venga intrapreso un dialogo costante tra Regione e ordini professionali per l’elaborazione dei bandi, al fine di costruire un percorso condiviso e partecipato”. Lo ha detto, intervenendo al workshop su PNRR e transizione ecologica organizzato dall’Ordine degli architetti di Crotone, la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.