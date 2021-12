Covid. In Calabria cinque decessi e i contagi restano alti: 449 in 24 ore

Non si ferma la conta dei morti per o con il coronavirus in Calabria. I decessi di oggi sono 5, di cui 2 nella provincia di Cosenza, uno nella provincia di Catanzaro, uno nel reggino e uno nel vibonese. Non si allenta nemmeno la diffusione del contagio e in 24 ore sono stati registrati 449 casi, in lieve calo rispetto ai 559 casi di ieri. (LEGGI)

La maggior parte dei casi si registra nel Reggino (+221), seguono Cosenza (+108), Catanzaro (+65), Vibo Valentia (+44). Crotone (+10), Positivi scoperti dai 5.066 tamponi effettuati e processati. Un solo positivo è stato invece segnalato da fuori regione.

Da inizio pandemia il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 100.649, i decessi 1.548. I guariti di oggi sono 332 per un totale di 90.594 persone uscite dall’incubo del Covid-19.

Per quanto riguarda i ricoveri, al momento si trovano nei reparti covid della regione 219 (+2). In particolare, nel reggino si assiste a 2 dimissioni, 3 nel Cosentino, poi 3 ricoveri nel Crotonese e 4 nel Catanzarese.

Sono invece 21 le persone in terapia intensiva (+2) con un posto letto in più nel Catanzarese e uno nel Reggino. In isolamento domiciliare si trovano invece 8.267 (+108) persone e gli attuali positivi sono in tutto 8.507 (+112).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 36.282 (+221), mentre i casi attivi sono 3.168. Di questi: 3.008 in isolamento, 72 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 32.680 i guariti e 434 i decessi.

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 31.807 (+108),mentre i casi attivi sono 3.108. Di questi, 2.929 sono in isolamento, 93 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 28.0033 guariti e 698 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica 109 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Nel Catanzarese, i contagi accertati finora sono 13.120 (+65), mentre i casi attivi sono 944. Di questi, 903 in isolamento, 35 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 12.002 i guariti e 174 decessi.

Nell vibonese, i casi covid salgono 8.344 (+44) mentre gli attivi sono 799, di cui 789 in isolamento domiciliare e 1.0 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 7.435 i guariti e 110 i deceduti.

Nel Crotonese, infine, i casi riscontrati salgono a 9.581 (+10) mentre gli attivi sono 404. Di questi: 395 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 9.053 i guariti e 124 i deceduti.