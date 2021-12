Provinciali Cosenza, lista “Provincia democratica” è la più votata

La lista “Provincia democratica” è la lista più votata alle elezioni provinciali di Cosenza. La seconda lista più votata è “Cosenza azzurra”.

I consiglieri provinciali eletti sono: per “Provincia Democratica” Ferdinando Nociti (il più votato con 6.095 voti ponderati), Aldo Zagarese, Guovanni Papasso, Ermanno Cennamo, Fernando De Donato, per “Insieme per la Provincia” Alessandro Porco, Salvatore Tavernise, Mimmo Frammartino, per “Cosenza Azzurra” Pina Sturino (4.813 voti ponderati, la seconda più votata), Carlo Lo Prete, Eugenio Aceto, Adelina Olivo, Gabriella Luciani, per “Ad Maiora” Salvatore Palumbo e Lamensa Giancarlo, infine per IdM Giovanni Tenuta.

Lo scrutinio delle schede si è concluso nella notte e a seguire l’Ufficio Elettorale ha proclamato gli eletti alla carica di Consigliere.

Eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della provincia, il Consiglio provinciale dura in carica due anni ed è composto dal Presidente della Provincia e da sedici consiglieri. Sono stati chiamati al voto nel seggio e nelle sottosezioni allestiti a Piazza XV Marzo 1776 elettori, con un’affluenza complessiva di 1378 votanti pari a una percentuale del 77,59%.

Novità assoluta per il Consesso di Piazza XV Marzo è l’elezione di tre donne, candidate nella lista “Cosenza Azzurra”. Si tratta di Sturino Pina, Consigliera comunale di Montalto Uffugo; Olivo Adelina, Consigliere comunale di Corigliano-Rossano; e Luciani Gabriella, Consigliere comunale di Cetraro.

Ferdinando Nociti, Consigliere provinciale e già Vice Presidente uscente, eletto nella lista di Provincia Democratica con 6.095 voti e risultato il candidato più votato in assoluto - con Decreto numero 17 del 19 dicembre 2021 è stato nominato dal Presidente Francesco Antonio Iacucci come Vicepresidente della Provincia di Cosenza.

(Ultimo aggiornamento alle 17.06)