Provinciali Cosenza, lista “Provincia democratica” è la più eletta

La lista “Provincia democratica” è la lista più votata alle elezioni provinciali di Cosenza. La seconda lista più votata è “Cosenza azzurra”.

I consiglieri provinciali eletti sono: per “Provincia Democratica” Ferdinando Nociti (il più votato con 6.095 voti ponderati), Aldo Zagarese, Guovanni Papasso, Ermanno Cennamo, Fernando De Donato, per “Insieme per la Provincia” Alessandro Porco, Salvatore Tavernise, Mimmo Frammartino, per “Cosenza Azzurra” Pina Sturino (4.813 voti ponderati, la seconda più votata), Carlo Lo Prete, Eugenio Aceto, Adelina Olivo, Gabriella Luciani, per “Ad Maiora” Salvatore Palumbo e Lamensa Giancarlo, infine per IdM Giovanni Tenuta.