Elezioni Provincia Vibo, sette seggi al centro destra

Vittoria per il centro destra alle elezioni provinciali di Vibo Valentia. Le due liste “Coraggio Italia” e “Forza Italia” hanno conquistato sette seggi, mentre la lista nata dall’alleanza del Partito democratico e il Movimento 5 stelle, “La Provincia del futuro”, ha eletto tre consiglieri.

I nuovi consiglieri provinciali di Vibo Valentia sono: per Forza Italia Giuseppe Leone (vice presidnete del Consiglio comunale di Nicotera), Vito Pirruccio (assessore a Capistrano), Roberto Scalfari (vicesindaco al Comune di Tropea), Daniele Galeano (consigliere comunale a Serra San Bruno), per Coragio Italia Elisa Fatelli (consigliere comunale a Vibo Valentia), Carmine Mangiardi (vicesindaco di Sorianello”), Alessandro Lacquaniti (consigliere comunale a San Gregorio d’Ippona), per la “Provincia del Futuro” Marco Miceli (consigliere comunale a Vibo per “Vibo democratica”, eletto nella lista “La Provincia del Futuro”), Domenico Tomaselli (consigliere comunale a Ricadi) e Maria Teresa Centro (vice sindaca a Briatico).