Provinciali a Crotone. Sergio Ferrari eletto presidente, débâcle Voce

Sergio Ferrari è il nuovo presidente della Provincia di Crotone. Il primo cittadino di Cirò Marina ha decisamente staccato il sindaco del capoluogo, Vincenzo Voce, posizionandosi saldamente in testa alla corsa elettorale già da metà scrutinio con un pesp ponderato in % di 63.711 rispetto a 29.109 del suo avversario.

Nell'ente pitagorico alla chiusura dei seggi ha votato il 90% degli aventi diritto, ossia in 306 sui 340 complessivi.

La coalizione di centro-destra ha ottenuto il 67% delle preferenze, con al primo posto la lista Provincia Futura (31,6%), seguita da Ripartiamo con Ferrari Presidente (29,9%) e Crotone Protagonista (5,5%). La coalizione di centro-sinistra invece si è fermata al 25,9%: più votata la lista Per il Territorio (13,8%), seguita da Per la Città (12,1%).

I NUOVI CONSIGLIERI PROVINCIALI

I 10 seggi destinati ai nuovi consiglieri provinciali saranno così ripartiti: 8 alla maggioranza e 2 all'opposizione. Le prime piazzeranno quattro consiglieri a testa, mente i restanti due toccheranno all'opposizione. Esclusa dal consiglio provinciale, per il centrodestra, la lista che faceva riferimento ad Enzo Sculco, Crotone Protagonista, ultima per numero di preferenze.

Provincia Futura: Giuseppe Fiorino; Fernando Militerno; Fabio Manica; Raffaele Gareri.

Ripartiamo con Ferrari presidente: Vincenzo Raffaele Lagani; Umberto Lorecchio; Teresa Ferrazzo; Francesco Sirianni.

Per il Territorio: Giuseppe dell'Aquila.

Per la Città: Domenico Lo Guarro.