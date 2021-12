San Luca, scivola in un burrone mentre cammina: morto sul colpo

È ancora da chiarire cosa sia accaduto in località Carrubara nel comune di San Luca, dove nella prima serata di oggi un cinquantaquattrenne del posto è precipitato in un burrone mentre si trovava in un'area impervia.

A dare l'allarme i familiari dell'uomo, non avendolo visto rincasare. Intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco di Siderno e Bianco, il corpo è stato individuato sul fondo di una scarpata: sarebbe morto sul colpo dopo un volo di circa 50 metri.

Le operazioni di recupero della salma sono ancora in corso, con l'aiuto del Nucleo Speleo-Alpino Fluviale.