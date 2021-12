Serie B. Como-Reggina 1-1: gli amaranto ripartono con un punto

Foto da Reggina 1914

La Reggina, dopo cinque sconfitte consecutive, torna a fare punti in campionato ottenendo un buon pareggio contro il Como, che resta due punti sopra gli amaranto in classifica. Domenico Toscano, al ritorno sulla panchina amaranto, schiera i suoi con il 4-2-3-1, in difesa il rientrante Cionek insieme a Stavropoulos e Adjapong, a centrocampo Cortinovis e Rivas, Galabinov unica punta. Nel Como nessuna novità rispetto alla vigilia, in attacco Cerri e La Gumina.

di G.S.M.

Il primo tempo si apre con ritmi lenti, le due squadre si studiano senza affondare. Gli amaranto sembrano comunque più attivi rispetto alle ultime partite, segno che il cambio di allenatore ha smosso un po' l'ambiente. Al 5' Parigini crossa al centro, raccoglie Iovine in sforbiciata ma la palla finisce lontana dalla porta amaranto. Al 7' Cerri protegge palla e mette in mezzo all'area, Turati blocca facilmente.

Al 9' si vede la Reggina: Di Chiara batte una punizione dalla sinistra, Rivas tenta la deviazione ma la difesa lariana riesce a mettere in angolo. Sugli sviluppi, Cionek colpisce di testa su Facchini che blocca. La Reggina prende sempre più possesso del campo e al 15' passa in vantaggio: Adjapong converge al centro e serve Bellomo, conclusione dal limite respinta da Facchin sui piedi di Rivas che insacca a porta vuota.

Secondo gol del fantasista honduregno in questo campionato e Reggina in vantaggio. Al 22' il Como prova a reagire, Arrigoni su punizione serve La Gumina che di testa manda a lato. Un minuto dopo, Parigini sfrutta un errore di Di Chiara e serve ancora La Gumina che però sbaglia il controllo. Il Como prova a sfruttare i centimetri di Cerri con dei cross, ma il centravanti non riesce ad essere incisivo.

Al 33', Cortinovis serve Bellomo che conclude a rete, ma viene murato da Cagnano. Al 38' altra occasione per Cerri servito con una palla alta, la palla finisce sul fondo. Al 42' altra grande occasione per Cortinovis che si libera di Scaglia e tira in porta, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Il primo tempo si chiude con la Reggina in vantaggio di un gol, ma c'è rammarico per le occasioni sprecate, amaranto decisamente meglio del Como.

La ripresa inizia con gli stessi uomini del primo tempo, nessuna sostituzione da parte degli allenatori. Al 47' Rivas parte sulla sinistra, entra in area e conclude da posizione defilata, Facchin para facilmente. Al 49' un errore di Crisetig serve Bellemo, che da posizione ravvicinata calcia alto sopra la traversa. Il Como prende coraggio e al 51' protesta per un tocco di mano di Stavropoulos in area.

L'arbitro, dopo la consultazione alla VAR assegna il rigore per il Como: il tocco era abbastanza evidente. Dal dischetto, Cerri spiazza Turati e pareggia il conto. La Reggina inizia ad accusare un po' di stanchezza e il Como ne approfitta per tentare di ribaltare la situazione. Al 58' Toscano manda in campo Lakicevic ed Hetemaj al posto di Adjapong e Bianchi. Al 62' Rivas scende sulla fascia sinistra e crossa sul secondo palo, dove Bellomo raccoglie e rimette al centro, Facchin esce e sventa la minaccia.

Al 66', punizione di Di Chiara dalla sinistra, il laterale calcia direttamente in porta, Facchin respinge, palla raccolta da Cortinovis che dal limite tira nel sette, è bravissimo Facchin a deviare in angolo. Al 67' il Como sostituisce Iovine e La Gumina con Kabashi e Gliozzi. Al 70' proteste della panchina amaranto per un presunto tocco di mano in area, l'arbitro lascia proseguire. Un minuto dopo, Cerri serve in profondità Parigini, sulla respinta di Turati si avventa Gliozzi che spreca tutto.

Al 72' Montalto e Laribi sostituiscono Galabinov e Bellomo. Al 77', ancora Cerri controlla sulla sinistra e serve Vignali, sponda ancora per Cerri che colpisce il palo a Turati battuto. Al 78' Liotti sostituisce Cortinovis, buona prova per il fantasista scuola Atalanta. All'82' Gliozzi gira in porta, Turati salva ancora la porta amaranto. Due minuti dopo, la Reggina resta in 10: Cionek, già ammonito, entra in ritardo su Bellemo e viene nuovamente ammonito.

Il Como cerca di sfruttare la superiorità numerica e spinge soprattutto sulla sinistra con Parigini che all'86 galoppa sulla fascia e serve al centro, la retroguardia amaranto salva tutto. All'89' il Como sostituisce Parigini con Gabrielloni, i lariani provano a vincerla. I quattro minuti di recupero sono praticamente un assedio del Como che ottiene una serie di calci d'angolo, ma non riesce a segnare.

La partita finisce 1-1, risultato tutto sommato giusto, la Reggina ha sicuramente sfoderato una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo. Il Como ha comunque meritato il pareggio e ha avuto più occasioni di raddoppiare, anche prima di essere in superiorità numerica. Tra gli amaranto, ottima prova di Rivas e Cortinovis. Un punto che smuove la classifica amaranto e fa iniziare bene la nuova avventura di Domenico Toscano sulla panchina della Reggina.

In conferenza stampa, Toscano resta con i piedi per terra: "C’è ancora tanto da lavorare, oggi è un punto di partenza, non abbiamo fatto ancora niente. Gli allenatori non hanno la bacchetta magica. Il Como ha sempre fatto secondi tempo di livello, ma noi abbiamo fatto il nostro. Nel primo tempo abbiamo agito con sicurezza e personalità. Dovevamo far correre di più gli avversari, ma ripeto, abbiamo fatto bene. L’unico rammarico è che nel secondo tempo siamo stati frenetici, dando qualche sicurezza al Como. Abbiamo però giocato dopo il rigore, è lo spirito che volevo vedere. È comunque una squadra che si deve ritrovare".

TABELLINO

Como (4-4-2): Facchin; Vignato, Scaglia, Solini, Cagnano; Iovine (67' Kabashi), Bellemo, Arrigoni, Parigini (88' Gabrielloni); La Gumina (67' Gliozzi), Cerri. a disposizione: Bolchini, Zanotti, Toninelli, Bertoncini, Gatto, Peli, Bovolon, Luvumbo. Allenatore: Gattuso

Reggina (4-2-3-1): Turati; Adjapong (59' Lakicevic), Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi (59' Hetemaj), Crisetig; Bellomo (72' Laribi), Cortinovis (78' Liotti), Rivas; Galabinov (72' Montalto). a disposizione: Micai, Amione, Loiacono, Regini, Ejjaki, Gavioli, Denis. Allenatore: Toscano

Ammoniti: Adjapong (R), Bellemo, Scaglia (C). Espulso: al 84' Cionek (R) per doppio giallo.