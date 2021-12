Rottura lungo acquedotto Abatemarco: disservizi in numerosi comuni

Una grossa rottura si è verificata quest'oggi lungo l'acquedotto dell'Abatemarco, in un tratto che attraversa il comune di San Marco Argentano. Si tratterebbe di un danno considerevole, così come evidenziato dai tecnici della Sorical giunti sul posto e già all'opera per ripristinare la condotta.

L'entità del danno ha reso necessario interrompere completamente la distribuzione idrica. Coinvolti ben 26 comuni ricadenti nella Valle dell'Esaro, che rimarranno a secco fino a lavori ultimati.