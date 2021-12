Covid, non si fermano i ricoveri (+9), stabili i nuovi casi (+559)

I nuovi casi quotidiani di coronavirus in Calabria si attestano oramai oltre quota cinquecento: il bollettino odierno conferma purtroppo il trend negativo, con 559 nuovi casi individuati e, purtroppo, 1 vittima. Aumentano senza freni invece i ricoveri, che complessivamente salgono a 236 in tutta la regione.

Il numero più alto di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+214), seguita da Cosenza (+156), Catanzaro (+72), Vibo Valentia (+70) e Crotone (+47). Non si registrano casi da altra Regione o Paese (+0). Processati complessivamente 1 milione e 545.347 tamponi (+8.643) con un tasso di positività che resta alto al 6,47%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 36.061 (+214), mentre i casi attivi sono 3.237 Di questi: 3.156 in isolamento, 74 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 32.391 i guariti e 433 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 31.699 (+156), mentre i casi attivi sono 3.032. Di questi, 2.929 sono in isolamento, 96 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 27.973 guariti e 694 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 13.055 (+72), mentre i casi attivi sono 881. Di questi, 845 in isolamento, 31 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 12.001 i guariti e 173 decessi.

Nell vibonese, i casi covid salgono 8.300 (+70) mentre gli attivi sono 765. Di questi: 755 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 7.426 i guariti e 109 i deceduti.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati salgono a 9.571 (+47) mentre gli attivi sono 397, di cui 391 in isolamento domiciliare e 6 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 9.050 i guariti e 124 i deceduti.