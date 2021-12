Covid. Nel vibonese preoccupano le condizioni di due neonati

Il contagio da Coronavirus mantiene alata la preoccupazione in Calabria. Negli ultimi giorni si allarga anche il contagio tra i bambini e, a quanto pare, nessuna immunità nemmeno per i neonati. In questo ore, infatti, preoccupano due contagi di bambini molto piccoli – uno di sei e l’atro di otto mesi – riscontrati nel vibonese. Per uno di loro, in condizioni più preoccupanti, si è reso necessario il ricovero a Catanzaro, l’altro è rimasto all’ospedale Jazzolino.

Proprio nel Vibonese, da questa mattina, è stato dato il via alle inoculazioni di vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni.