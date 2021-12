Nascondeva in casa tre testuggini in via di estinzione: denunciato

Deteneva in casa tre “testuggini di Hermann”, rettili tipicamente mediterranei e di specie protetta, l’anziano di Mammola, M.N., denunciato dai Carabinieri.

L’uomo è stato scoperto nel corso di una serie di perquisizioni locali e domiciliari eseguite con la collaborazione dei militari della Stazione CC “Parco” di Mammola

Le tartarughe, ciascuno di dimensioni comprese tra i 4 e 5 cm. e del peso di circa 20 gr, erano in discrete condizioni di salute e sono state affidate al centro di recupero “Tartanet” di Brancaleone dai Carabinieri Forestali, tra i cui compiti, rientrano anche quelli della sorveglianza e gestione delle norme applicative delle convenzioni internazionali per la tutela delle specie animali.

Gli esemplari di “testuggini di Hermann”, presenti in Calabria fino a 1.500 metri s.l.m., sono inseriti nella “Red List” delle specie autoctone in via di estinzione, per cui ne è vietato il prelievo in natura.

Nel medesimo contesto, i militari hanno sequestrato a carico di ignoti una busta contenente circa 500 gr. di marijuana, rinvenuta in un capannone nelle vicinanze dell’abitazione di uno degli arrestati.