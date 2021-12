Province al voto in Calabria: urne aperte fino alle 20

Enrico Pedace, primo consigliere a votare a Crotone

Province al voto in Calabria. Dalle ore 8 di stamani, fino alle 20 di questa sera, le urne sono aperte a Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

A votare ed essere votati - secondo quanto stabilito dalla riforma Delrio del 2014 - possono essere soltanto sindaci e consiglieri comunali del territorio.

A Crotone si vota anche per eleggere il presidente dell’ente mentre nelle altre tre province solo per i consigli provinciali.

CROTONE

Nella provincia pitagorica la sfida è più accesa proprio per la presidenza. In lizza ci sono il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, espressione del centrosinistra, e il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, espressione del centrodestra.

Un totale di 35 candidati – con cinque liste - si conta invece per il Consiglio provinciale. Voce è sostenuto da dalle lista “Per la Città” e “Per il Territorio”, mentre Ferrari da “Ripartiamo con Ferrari presidente” e “Provincia Futura”, “Crotone Protagonista”.

COSENZA

Pel Consiglio provinciale a Cosenza sono invece 72 candidati, sempre con cinque liste. In paticolare, tre le liste per il centrodestra, “Azzurra”, che ricomprende candidati di Forza Italia e Udc, “Ad Maiora”, frutto di un’intesa tra Lega e Fratelli d’Italia, e “Italia del Meridione”, mentre per il centrosinistra corrono due liste, “Provincia democratica” e “Insieme per la Provincia”.

CATANZARO

Sono invece 6 le liste a Catanzaro con 51 i candidati al Consiglio provinciale. La lista “Progressisti per la Provincia di Catanzaro” è l’unica in competizione per il centrosinistra. Il centrodestra si è invece diviso in cinque liste: “Coraggio Italia”, “La Provincia ci Lega”, “Centrodestra e la Provincia di Catanzaro”, “Noi in Provincia”, “Venti da Sud Provincia di Catanzaro”.

VIBO VALENTIA

Quanto alla provincia di Vibo Valentia, sono tre le liste di candidati al Consiglio provinciale: una per il centrosinistra e per l’alleanza Pd-M5S, “La Provincia del Futuro” e due per il centrodestra, “Coraggio Italia” e “Forza Italia”.