Sp 167/1, Montuoro: “lavori di manutenzione in gara nei prossimi giorni”

"Nei prossimi giorni andrà in gara l’intervento per i lavori di manutenzione della SP 167/1, la strada che collega Marcellinara a Tiriolo e agli assi viari principali.” Lo afferma in una nota il vicepresidente della Provincia di Catanzaro, Antonio Montuoro, che aggiunge: “Il progetto è stato finanziato con fondi del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e mira al rifacimento della suddetta strada con l’obiettivo di arginare le criticità e migliorare la percorribilità veicolare, che ad oggi riversa in condizioni abbastanza precarie”.

“Con un progetto di importo complessivo pari a circa 275 mila euro – informa Montuoro - si interverrà con la bonifica e il rifacimento, con il ripristino e la risagomatura delle zone deformate, con il rifacimento del tappetino stradale dell’intero tratto e la realizzazione della segnaletica orizzontale per la definizione delle carreggiate, delle corsie e degli innesti, a partire dall’altezza dell’area cimiteriale di Marcellinara fino all’abitato di Tiriolo.”

“Ci tengo a ringraziare, come sempre, - conclude il vicepresidente della Provincia - il nostro presidente Sergio Abramo che, sempre attento alle problematiche, ci ha permesso di fornire risposte concrete al territorio, ringrazio tutto l’ufficio tecnico dell’Amministrazione provinciale: il dirigente Floriano Siniscalco, l’ing. Iiritano e il geom. Cimino. Doverosi anche i ringraziamenti ai consiglieri delegati alla viabilità, Giuseppe Pisano e Fernando Sinopoli, che fin dal principio hanno condiviso con me gli stessi intenti portando a casa obiettivi sempre più ambiziosi".