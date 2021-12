Catanzaro. Senza pensione per un “intoppo burocratico”

Senza pensione da cinque mesi. È la vicenda che ha coinvolto un 67enne di Lamezia Terme che, andato in pensione lo scorso luglio dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, non ha mai ricevuto la pensione, per la mancanza di decreto di liquidazione.

È quanto fa sapere la Cub Pubblico Impiego che ha spiegato che l’uomo ha “due figli disoccupati da mantenere".

A causa di una sorta di un intoppo burocratico tra Inps, Mef e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il 67enne è andato in pensione di vecchiaia e ha fatto regolare domanda lo scorso 14 giugno, ma non ha mai ottenuto l'assegno di quiescenza.

L’ente di previdenza, come raccontato dal 67enne, ha dichiarato di non aver ricevuto tutta la documentazione, anche se il Ministero ha prodotto tutte le carte necessarie.