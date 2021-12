Non si arresta l’ondata di maltempo in Calabria. Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dal primo mattino di domani, sabato 18 dicembre, venti da forti a burrasca settentrionali su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche più intense su settori ionici e appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte.