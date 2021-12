Covid in Calabria, la curva frena ma non i decessi. In 24 ore 573 casi e sei morti

Sono 573 i nuovi casi di Covid-19 in Calabria e sei i decessi (due a Catanzaro e Cosenza, uno a Crotone e Reggio), dati emersi dagli 8.363 tamponi effettuati e processati. La curva frena, visto che ieri i positivi sono stati 929 (LEGGI).



È Reggio Calabria la provincia che registra più casi con i suoi 281 nuovi positivi, seguono Cosenza (+138), Vibo Valentia (+65), Catanzaro (+49), Crotone (+40).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 99.641, mentre i decessi totali sono 1.542. I guariti di oggi sono 214, per un totale di 90.187 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 7.912 (+353).

Cresce ancora il numero di ricoveri nei reparti ordinari dove al momenti si trovano 208 persone (+4), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 18 pazienti (-2). In isolamento domiciliare si trovano invece 7.686 persone (+351).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 281, mentre il computo totale è: 35.847. Attualmente i casi attivi sono 3.025, di cui 71 ricoveri in reparto (+1); 7 in terapia intensiva (-1); 2.947 in isolamento domiciliare (+205). I casi chiusi sono 32.822, di cui 32.389 guariti (+75); 433 deceduti (+1).

Nel Cosentino, dove i casi di oggi sono 138, da febbraio si sono ammalati in 31.543. Attualmente i casi attivi sono 2.905, di cui 92 ricoveri in reparto (+3); 6 in terapia intensiva (-2); 2.807 in isolamento domiciliare (+80). I casi chiusi sono 28.638, di cui 27.944 guariti (+55); 694 deceduti (+2).

Nel Catanzarese il computo totale si attesta a quota 12.983, mentre il conteggio di oggi si ferma a quota 49. Attualmente i casi attivi sono 811, di cui 28 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva (+1); 778 in isolamento domiciliare (+19). I casi chiusi sono 12.172, di cui 12.000 guariti (+27); 172 deceduti (+2).

Nel Crotonese il bollettino di oggi registra 40 nuovi positivi, per un totale di 9.524. Attualmente i casi attivi sono 368, di cui 7 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 361 in isolamento domiciliare (+32). I casi chiusi sono 9.156, di cui 9.032 guariti (+7); 124 deceduti (+1).

Nel Vibonese da inizio pandemia si sono ammalati in 8.230, oggi in 65. Attualmente i casi attivi sono 720, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 710 in isolamento domiciliare (+15). I casi chiusi sono 7.510, di cui 7.401 guariti (+50); 109 deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi non si registrano positivi, ma i casi totali sono: 1.514. al momento non ci sono ricoveri in reparto e in terapia intensiva; in isolamento domiciliare si trovano in 83. I guariti sono 1.421, i deceduti 10.