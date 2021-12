Rocca di Neto, controllo straordinario del territorio: un arresto ed una denuncia

Importante controllo straordinario nel comune di Rocca di Neto, che ha visto la partecipazione del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza assieme agli agenti della Questura di Crotone. Eseguiti numerosi controlli personali e veicolari, ma anche ad attività commerciali e domiciliari.

Un ventiduenne del posto è stato tratto in arresto in quanto, a seguito di controllo presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti 58,73 grammi di marijuana, oltre che materiale per il confezionamento. Dopo le formalità di rito, è stato immediatamente liberato.

All’interno di un’attività commerciale, invece, sono state rinvenute numerose bombole di gas gpl, per un totale di circa 200 chili, detenute e stoccate senza alcuna certificazione di conformità. Un uomo, socio dell’esercizio commerciale, è stato dunque denunciato a piede libero.