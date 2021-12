Materiale pirotecnico stoccato in modo pericoloso: denunciato commerciante ad Isola Capo Rizzuto

In vista delle festività natalizie e di fine anno proseguono senza sosta i controlli della Divisione Pasi riguardo la vendita di prodotti pirotecnici. Commercio che spesso avviene in violazione delle più basilari norme di sicurezza, e può risultare pericoloso tanto per i venditori quanto per gli acquirenti.

È il caso di un’attività commerciale attenzionata quest’oggi ad Isola Capo Rizzuto: durante il controllo, gli agenti della Questura di Crotone hanno appurato come il materiale esplosivo fosse conservato in maniera poco sicura, in spregio alla normativa vigente. Questo infatti era gettato alla rinfusa ed ammucchiato, anche vicino a prodotti facilmente infiammabili. Rinvenuti inoltre numerosi prodotti privi del riconoscimento di conformità europea (marchio CE).

Per tali motivi, tutto il materiale è stato sequestrato, ed il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato a piede libero.