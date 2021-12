Crotone, beccato con quattro chili di droga nascosti in auto: arrestato

Stava percorrendo la Statale 106 come se nulla fosse, ma si è tradito per una manovra azzardata e pericolosa, che ha attirato l’attenzione degli agenti impegnati in un servizio di controllo del territorio. Dopo un breve inseguimento, l’auto si è fermata ed il conducente si è da subito mostrato molto nervoso.

Un nervosismo apparentemente immotivato, che ha trovato una spiegazione solo al termine di una perquisizione del veicolo: nel bagagliaio dell’auto infatti sono state rivenute diverse buste di plastica sottovuoto, contenute all’interno di un grosso sacco nero, contenenti circa 4 chili di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti della Questura di Crotone hanno rinvenuto 3,1 chili di marijuana e 0,9 chili di hashish. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, giudicato per direttissima, ha patteggiato una pena a 2 anni di reclusione ed una multa da 20 mila euro.