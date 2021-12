Serie B. Como-Reggina: gli amaranto ritrovano Toscano e vogliono ripartire

Domenico Toscano (Foto: Reggina 1914)

La Reggina riparte con un nuovo comandante, dopo l'esonero di Alfredo Aglietti a seguito della sconfitta interna contro l'Alessandria, il presidente Luca Gallo ha richiamato Domenico Toscano, il mister che ha portato la Reggina in serie B due stagioni fa e che aveva iniziato l'avventura in serie B, prima di essere sostituito da Marco Baroni. Un ritorno al passato che tutto l'ambiente amaranto spera possa dare la scossa a una squadra che sembra avere smarrito la condizione fisica ma soprattutto mentale.





di G.S.M.



La nuova Reggina di Toscano riparte lontano da casa, gli amaranto saranno ospiti del Como, reduce da una vittoria esterna a Vicenza e che in classifica ha due punti in più della Reggina. In casa amaranto torneranno sicuramente Cionek ed Hetemaj dopo aver scontato il turno di squalifica, non ci sono ancora indicazioni sul modulo che Toscano ha intenzione di schierare nè sugli uomini che saranno a disposizione.

Tra i lariani, il tecnico Gattuso dovrà fare ancora a meno di Gori, Varnier, Ioannou e Chajia, mentre rientrerà Scaglia dopo il turno di squalifica. Per il resto, si va verso la conferma dell'undici iniziale che ha battuto il Vicenza

In conferenza stampa, il nuovo allenatore amaranto Domenico Toscano si "ripresenta" ad un ambiente che conosce già bene:

"Ringrazio la società per aver riposto in me la fiducia, se sono qui è perché le cose non vanno bene. La motivazione è tanta e sono convinto che questa squadra ha dei valori, che però sono stati persi nell'ultimo periodo. È un campionato difficile, il più difficile degli ultimi anni. In questo momento bisogna guardarsi alle spalle e serve ritrovare compattezza e equilibrio. Sabato abbiamo una partita difficile, ci aspetta un finale di girone d'andata difficile ma affascinante, ho visto una squadra determinata e cattiva. Quando mi hanno chiamato ho sentito il fuoco dentro, mi sono sentito orgoglioso e ho sentito belle sensazioni. Per ritornare ad esprimere determinati valori devi lavorare, non arrivano automaticamente. Nell'ultimo periodo ho avuto la sensazione che si pensasse singolarmente, bisogna pensare da squadra".

Toscano dovrà analizzare per bene la rosa a disposizione per poter prendere decisioni sulla formazione da schierare:

"Ho ritrovato ragazzi dispiaciuti, ma bisogna guardare avanti perché c'è poco tempo e bisogna ritrovare la voglia di entusiasmarsi. Datemi del tempo per capire meglio alcune cose e poi potrò fare le mie scelte. Le scelte degli allenatori sono determinate dai calciatori stessi, con le loro prestazioni e il loro rendimento. Anche il mercato lo fanno i calciatori. Non ho preclusione verso nessuno, è il campo a dare le risposte. Secondo me anche loro hanno bisogno di dare delle risposte all'ambiente e alla città, io punterò sul gruppo, sta a me farlo ritrovare".

Dieci precedenti ufficiali tra Como e Reggina al Sinigaglia, quasi tutti in serie B ad eccezione dell'ultima sfida che fu disputata in serie A il 29 settembre 2002, terminata 1-1, con i gol di Benito Carbone e Shunsuke Nakamura. Arbitro dell'incontro Gianpiero Miele della sezione di Nola, coadiuvato da Gualtieri e Di Monte, quarto ufficiale Turrini.

Al Var Giacomelli e Affatato. Due precedenti di Miele con la Reggina, l'ultimo il 23 ottobre 2019, Reggina-AZ Picerno 4-1. La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, Dazn, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 14.