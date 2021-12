Corigliano-Rossano, due studentesse investite di fronte a scuola: interviene elisoccorso

Due giovani studentesse sono state investite nella prima mattinata di oggi mentre attraversavano la strada per entrare a scuola. È accaduto in contrata Torrelonga, dove ha sede il Liceo Scientifico di Corigliano: da quanto si apprende, le due ragazze investite sarebbero due sorelle rispettivamente di 15 e 18 anni.

L'impatto è avvenuto attorno alle otto del mattino, quando un'auto avrebbe colpito in pieno le due giovani. Immediata la richiesta di aiuto al 118, ma il personale medico, una volta giunto sul posto, ha ritenuto la situazione piuttosto grave, al punto da allertare l'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza in ospedale.