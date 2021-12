Crotone, ripreso mentre getta un forno nei cassonetti per rifiuti: multato

È stato ripreso dalle telecamere mentre buttava via un forno da cucina nelle adiacenze dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, e per questo è stato multato. Un gesto che è costato caro ad un quarantenne del posto, identificato dal Nucleo Operativo Ambientale del comando di Polizia Locale.

Sono infatti numerose le foto-trappole poste in prossimità dei cassonetti dei rifiuti – ma anche di altre aree sensibili sparse in tutto il territorio comunale – e costantemente monitorate al fine di sanzionare comportamenti incivili. Gli agenti della Polizia Locale invitano i cittadini a conferire i propri rifiuti speciali presso le due isole ecologiche cittadine.