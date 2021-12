Covid, Bruni: “Troppi contagi, difendere pazienti fragili”

Amalia Bruni

“Dobbiamo difendere i pazienti fragili e soprattutto quelli affetti da demenza vaccinandoli nelle strutture o a casa. Vanno difesi e protetti adeguatamente”. Così la leader dell’opposizione in consiglio regionale, Amalia Bruni, riferendosi al vertiginoso aumento di contagi registrato ieri in Calabria (LEGGI).

“Un dato estremamente grave che rischia di peggiorare ulteriormente se non si accelera sulla somministrazione del vaccino. Drammatico il dato sul tasso di positività passato da 6 al 9,88 per cento” prosegue. “Abbiamo necessità e urgenza di vaccinare i pazienti fragili e quelli affetti da demenza sia nelle strutture, sia a domicilio, e dobbiamo mettere in campo tutte le risorse comprese le Unità Speciali di Continuità Assistenziale alle quali da poco è stato rinnovato il contratto”.

“Dobbiamo auspicare che i giovani medici entrati nei corsi di medicina generale possano però continuare a svolgere anche altre attività. L’importante ora è affrontare questa emergenza rapidamente e in modo efficace superando le svariate difficoltà logistiche” ribadisce la Bruni. “La somministrazione del vaccino in una situazione drammatica come questa diventa una necessità per questo tipo di pazienti e i loro caregiver”.

“Dobbiamo mettere in atto tutte le misure necessarie per proteggere, difendere e aiutare questi pazienti facendo in fretta tutto quello che è possibile” conclude.