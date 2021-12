Covid, bollettino esplosivo: 929 nuovi contagi, 4 ricoveri e 3 vittime

Questa volta il bollettino sull’andamento del coronavirus in Calabria si è fatto attendere, e porta con se – purtroppo – numeri ancora più preoccupanti, come confermato quest’oggi dalla Fondazione Gimbe (LEGGI). Emersi 929 nuovi contagi, di cui 238 riferiti a due giorni fa, ma non comunicati dall’Asp di Cosenza a seguito di un errore tecnico.

Il quadro non è comunque meno allarmante. Complessivamente sono 224 i soggetti ricoverati in tutta la regione, oggi aumentati di 4 unità: due in reparto ordinario e due in terapia intensiva. Registrati altri 3 decessi, il tutto a fronte di 409 guariti.

Il numero più alto di casi si registra nella provincia di Cosenza (+447), seguita da Reggio Calabria (+265), Catanzaro (+99), Vibo Valentia (+78) e Crotone (+40). Non si registrano casi da altra Regione o Paese (+0). Processati complessivamente 1 milione e 528.341 tamponi (+9.400) con un tasso di positività che schizza al 9,88%.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 31.405 (+447), mentre i casi attivi sono 2.824. Di questi, 2.727 sono in isolamento, 89 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 27.889 guariti e 692 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 35.566 (+265), mentre i casi attivi sono 2.820 Di questi: 2.742 in isolamento, 70 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 32.314 i guariti e 432 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 12.934 (+99), mentre i casi attivi sono 791. Di questi, 759 in isolamento, 28 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 11.973 i guariti e 170 decessi.

Nell vibonese, i casi covid salgono 8.165 (+78) mentre gli attivi sono 705. Di questi: 695 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 7.351 i guariti e 109 i deceduti.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati salgono a 9.484 (+40) mentre gli attivi sono 336, di cui 329 in isolamento domiciliare e 7 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 9.025 i guariti e 123 i deceduti.

AL VIA LA VACCINAZIONE PER I BAMBINI

A partire dal pomeriggio di oggi, 16 dicembre, i bambini nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni potranno sottoporsi alla vaccinazione anti-covid anche in Calabria. La platea interessata è di circa 114 mila ragazzi, che dovranno seguire l'iter di prenotazione online.

L'aspettativa è quella di avere un risultato simile rispetto a quello della fascia di età tra i 12 ed i 19 anni. Gli adolescenti calabresi infatti hanno risposto positivamente alla campagna: sui circa 147 mila ragazzi stimati, il 73,01% ha ricevuto almeno una dose mentre il 66,61% ha ultimato il ciclo vaccinale.

Per conoscere i primi dati riguardo la nuova campagna bisognerà attendere la tarda serata di oggi. Allestiti i primi centri vaccinali dedicati ai più piccoli, che potranno vaccinarsi anche in hub esterni grazie all'impiego di numerosi volontari.