Nocera Terinese, anziano investito mentre attraversa la strada: è grave

È stato colpito in pieno da un furgone mentre attraversava la strada, ed è ora ricoverato in gravi condizioni presso il nosocomio catanzarese. È successo nella tarda mattinata di oggi a Nocera Terinese, lungo la Statale 18.

Giunti sul posto i sanitari del 118 assieme ai Carabinieri, le condizioni del malcapitato sono sembrate sin da subito critiche. Necessario far intervenire l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza. Sono in corso i rilievi del caso.