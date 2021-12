Politiche olivicole: Calabria, Puglia e Liguria chiedono modifiche al Ministero

“Le stime che i nostri uffici producono è di una consistente perdita netta del pagamento unico alle imprese olivicole”. Questo il campanello di allarme lanciato con un comunicato congiunto tra tre assessori regionali all’agricoltura – tra cui Gianluca Gallo per la Calabria – in merito alla proposta di modifica del Piano Strategico Pac avanzata dal ministro Stefano Patuanelli.

“In questo contesto, molti oliveti, specie nelle situazioni ambientali più fragili, potrebbero avviarsi all’abbandono e al degrado, con un effetto devastante anche dal punto di vista ambientale, dato il ruolo dell’ulivo nel sequestro del carbonio, con la sottrazione all’atmosfera fino a 3 tonnellate di anidride carbonica per ettaro” denunciano ancora gli assessori di Calabria, Puglia e Liguria. “Per questi motivi, siamo fermamente convinti che la proposta in esame debba essere necessariamente rivista: nello spirito della leale collaborazione istituzionale, siamo pronti a suggerire alcuni possibili adattamenti”.

“Siamo favorevoli a prestare maggiore attenzione a questi ambiti, ma chiediamo che le risorse per la compensazione dei due settori in sofferenza vengano prelevate in maniera proporzionale da tutti gli aiuti, e non soltanto da quelli per l’olivicolo”. La richiesta degli assessori tornerà ad essere dibattuta nei prossimi giorni, in occasione di alcuni incontri convocati durante le conferenze Stato-Regioni.