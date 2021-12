Fondi Cis, il Comune di Crotone presenta progetti per oltre 200 milioni

Il Comune di Crotone si è ufficialmente candidato per ottenere i fondi del Contratto Istituzionale di Sviluppo: illustrato un programma ambizioso composto da più progetti, per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro.

Sono quattro gli ambiti di intervento previsti dal Cis denominato “Svelare la Bellezza”, e riguardano: ambiente, risorse naturali e riqualificazione urbana; cultura; turismo; trasporti e mobilità sostenibili. L’ente ha così redatto un documento unico di programmazione – approvato lo scorso giugno – in cui ha incluso i progetti che riguarderanno l’intera città.

Previsti diversi interventi di messa in sicurezza del territorio, che riguarderanno la barriera di costa per contrastare l’erosione costiera, la sistemazione dei sottobacini, la messa in sicurezza dei canali 16, 18 e 19 e dei bacini di Lagonetto, Passovecchio e del Papaniciaro, passando per la sistemazione della rete idrica e fognaria e dalla messa in sicurezza del serbatoio di San Giorgio.

Ma non solo: inclusi tra i progetti anche opere di recupero urbano nel centro storico e nelle periferie, fino alla ristrutturazione dell’ex piscina Coni. Presentato un progetto di pista ciclopedonale verso Capo Colonna, di riqualificazione del lungomare e di un nuovo collegamento stradale con i quartieri Tufolo e Farina, ed un progetto di biblioteca digitale.

“Un lavoro enorme con il solo obiettivo di creare sviluppo per il territorio. Siamo partiti dai bisogni del cittadino e dagli obiettivi strategici inseriti nel documento unico di programmazione per presentare proposte coerenti con gli ambiti” ha dichiarato l’assessore Luca Bossi. “Auspichiamo una concreta azione di valorizzazione da parte del Ministero che dovrà valutarsi, attraverso una procedura concertativa, sull’ammissibilità dei finanziamenti”.