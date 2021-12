Gioco illegale, scoperti 68 apparecchi abusivi: tre denunce e multe salate

Sono 68 i totem di gioco illegali scoperti dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito dell'attività di controllo Co.PRe.G.I, svolta con la collaborazione della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza tra le province di Reggio Calabria e Cosenza. Un controllo importante, che ha coinvolto 40 esercizi commerciali.

Denunciati tre titolari di attività per esercizio abusivo di attività di scommessa, mentre altri tre proprietari sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti-contagio. Elevate oltre 60 sanzioni, per un importo complessivo di ben 3 milioni e 400 mila euro.