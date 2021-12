Psr, Gallo: “Siamo tra Regioni più virtuose, speso il 79% dei fondi”

“Sembrava questo un obiettivo impossibile da raggiungere dopo tre anni di monitoraggio da parte della Commissione Europea, ma ora possiamo esprimere la nostra più grande gratificazione per aver salvato l’ente pagatore fondamentale per i nostri agricoltori”. Così l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo nel corso di una conferenza stampa durante la quale ha illustrato i risultato di spesa del Psr Calabria.

“Ancora una volta, come l’anno scorso, con un anno di anticipo, abbiamo evitato il rischio di disimpegno automatico dei fondi (N+3) per il raggiungimento degli obiettivi di fine 2022, attestando una grossa accelerazione della spesa” spiega Gallo, che rimarca: “Oggi annunciamo anche il salvataggio di Arcea” e spiega che “ in questi giorni andranno in pagamento ulteriori 5 milioni di euro e, prima della fine dell’anno, altri 28 che direttamente erogheremo all’economia calabrese”.

“Per la spesa siamo tra le Regioni più virtuose. Ce lo riconosce la Commissione Europea. Ma ora dobbiamo dare importanza non solo all’accelerazione della spesa, ma anche alla qualità” afferma il dirigente generale del dipartimento, Giacomo Giovinazzo. “In sostanza, la spesa certificata sull’avanzamento finanziario del Programma al 15/12/2021 ammonta a 867.724.411,05 e raggiunge il 79,65% della dotazione finanziaria”.

“Tutto il lavoro svolto è stato valutato positivamente dall’Autorità competente e con il decreto direttoriale dello scorso 14 ottobre è stato confermato il riconoscimento di organismo pagatore rilasciato nel 2009” afferma il commissario di Arcea, Salvatore Siviglia. “Ora ci proponiamo di diventare anche organismo pagatore delle altre regioni”.