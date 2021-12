Controlli a Cosenza, in una settimana multate otto persone e sei attività

Sono stati 3.459 i controlli effettuati dagli agenti della Questura di Cosenza. Dall’entrata in vigore delle nuove norme per contenere il contagio da Covid-19, la Polizia ha multato otto persone perché trovate senza green pass. Sono 200 le attività controllate e sei le multe fatte. I numeri sono stati forniti da Giovanna Petrocca, questora di Cosenza.

Complessivamente controlli delle forze dell’ordine sono stati 7.349, sono 28 le persone multate per la mancanza di green pass e 113 per non aver indossato la mascherina; 1.331 esercizi commerciali controllati con 18 sanzioni elevate e 4 titolari denunciati. In totale sono 211 i carabinieri in servizio utilizzati per i controlli del rispetto delle norme anti covid, 57 uomini della guardia di finanza, 44 della polizia provinciale e 148 agenti della municipale.

Tuttavia nel 2021 sono aumentati i reati di violenza di genere. Sono stati infatti 170 gli avvisi orali emessi dalla Questura, di cui 87 per stalking, 25 sorveglianze speciali, solo 11 per maltrattamenti in famiglia e 23 ammonimenti del questore per reati di genere. Inoltre, otto comunicazioni di reato alla Procura, due allontanamenti dalla casa familiare, sette arresti, una violenza sessuale e 32 segnalazioni di Codice rosso.