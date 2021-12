Crotone. Entro marzo la statua di Pitagora, sarà realizzata con raccolta fondi

Una statua di Pitagora alta 4,20 metri che sarà realizzata dall’artista Gaspare Da Brescia: questo il progetto presentato nella sede della Nuova scuola pitagorica di Crotone.

A illustrare i dettagli del progetto sono stati Marco Tricoli, presidente della Nuova scuola Pitagorica, l'artista che la realizzerà ed alla presenza del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.

La statua sarà alta 3,20, con l'aggiunta di un basamento di un metro, che conterrà le simbologie pitagoriche, per un'altezza complessiva di 4,20 metri. Sarà realizzata in bronzo cattedrale. I costi della sua realizzazione sono stimati in circa 220 mila euro che andranno raccolti attraverso delle donazioni di cittadini, imprenditori ed enti in una modalità collettiva, ancora più simbolica per un ritorno di Pitagora in città.

Sul retro della statua saranno rappresentati i calanchi della Vrica, mentre per il volto di Pitagora, l'artista si è affidato ad una sua libera interpretazione in base a degli studi da lui effettuati. Una prima bozza dell'opera, per la quale sono previsti anche dei laboratori curati dallo stesso Da Brescia, è già in lavorazione ed entro marzo dovrebbe essere pronta per la fusione a Napoli.

Per incentivare la raccolta fondi, ci saranno delle ricompense, da una t shirt con il volto di Pitagora che annuncia il suo ritorno a Crotone, una riproduzione in legno, una moneta raffigurante Hera Lacinia, ed un bronzetto della statua.

Sulla sua collocazione, l’autore preferirebbe che fosse in piazza Pitagora, ma il sindaco Voce ha detto che questa decisione deve essere collegiale e quindi passerà dal consiglio comunale. Le modalità per effettuare le donazioni e le relative ricompense, sono illustrate nel dettaglio sul sito della Nuova scuola pitagorica.