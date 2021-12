Anche a Reggio la Giornata Nazionale dello Spazio

Si celebra anche a Reggio Calabria la Giornata nazionale dello spazio. L’evento, organizzato dal gruppo di lavoro Uni@Verso lo Spazio, dal gruppo di ricerca Me.T.A.++ dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, e dal Planetariium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria, prevede tra i relatori Roberto Vittori, Astronauta e Generale di Brigata Aerea, Franco Fenoglio, Human Planetary Exploration Programs Manager presso Thales Alenia Space Italia, e una delegazione dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

L’evento “Designing InhabIted SpAce”, organizzato in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, si terrà al planetario alle 18. L’evento vuole proporsi come il primo di una serie di iniziative incentrate sulla tematica della vita nello Spazio e finalizzate all’introduzione dell’argomento negli ambiti accademico e scolastico.

Gli argomenti trattati verteranno attorno alla vita in orbita con un’attenzione particolare all’abitatore spaziale non solo inteso come soggetto addestrato alla vita nello spazio ma anche come studioso, ricercatore e turista.