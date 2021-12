Cede barriera di protezione lungo la Statale 18: tragedia sfiorata a Guardia Piemontese

Una barriera di protezione posta al margine di un tratto della Statale 18 in località Lago, nel comune di Guardia Piemontese, ha improvvisamente ceduto crollando nel bel mezzo della carreggiata, ostacolando il transito e creando una situazione di pericolo per numerosi automobilisti.

È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, e solo per una fortunata coincidenza i detriti non hanno colpito un'auto in corsa. Situazione che poteva avere un risvolto ben più drammatico: la barriera in metallo, posta in prossimità di una curva, avrebbe ceduto sotto al peso delle incessanti piogge dei giorni scorsi. Non si registrano danni né tanto meno feriti.