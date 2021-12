Corigliano-Rossano, beccato a cedere della droga: arrestato

Un ventinovenne di Corigliano-Rossano è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, 14 dicembre, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stato individuato nel corso di una attività di monitoraggio nella frazione di Schiavonea, dove ha attirato l’attenzione degli agenti per alcuni movimento ed atteggiamenti sospetti.

In particolare il giovane è stato individuato mentre estraeva qualcosa dalla tasca, e subito riponeva il tutto all’interno di un’inferriata installata presso una finestra situata al piano terra di un’abitazione, lungo la pubblica via. Poco dopo, il giovane si è incontrato con un altro soggetto: intuita la natura dell’incontro, gli agenti sono prontamente intervenuti riuscendo a fermare il giovane, ma non il soggetto con il quale si era intrattenuto, riuscito a fuggire.

A seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 involucri nelle tasche dei pantaloni, mentre altri 22 involucri – tutti contenenti cocaina – sono stati rinvenuti nella finestra usata come “ripostiglio”.

Dopo le formalità di rito, essendo stato colto in flagranza di reato, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero.