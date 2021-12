Crucoli, scoperto manufatto abusivo in area vincolata: una denuncia

I Carabinieri Forestali di Cirò, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno individuato un manufatto abusivo realizzato in località Pitaffio, nel comune di Crucoli, all’interno di un’area agricola soggetta a rischio sismico e criticità idrogeologiche.

Si tratta di un piccolo rimessaggio di circa 44 metri quadri, costruito in acciaio su di un basamento in calcestruzzo, realizzato senza alcun titolo edilizio e dunque abusivamente. La struttura – larga 6 metri per 7 ed alta circa 3 – sarebbe stata realizzata da un soggetto residente nella vicina provincia cosentina.

Rintracciato ed identificato, l’uomo è stato denunciato per abusivismo edilizio.