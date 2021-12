Maida, l’opposizione diserta il consiglio comunale per la partecipazione ai Cis

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, a Maida è stato approvato il partenariato con altri dieci comuni per partecipare ai Cis. “Un consiglio importante che in diversi punti completa il percorso amministrativo portato avanti in questi ultimi mesi” ha dichiarato il primo cittadino, Salvatore Paone, che tuttavia ha registrato l’assenza di tutti i consiglieri di opposizione.

“Con i Cis, Maida disegna un modello di sviluppo del territorio che passa dalla valorizzazione dei due centri storici di Maida e Vena, e al contemporaneo potenziamento della viabilità, insieme alla gestione della mobilità sostenibile, interconnessa con agli altri comuni attraverso l’acquisto di bus elettrici” prosegue il primo cittadino. “Finalmente dopo un lungo lavoro con gli uffici e il coordinamento di tecnici esterni abbiamo approvato il nuovo piano di protezione civile, il precedente risaliva addirittura ad oltre 30 anni fa”.

Diversi gli altri punti approvati. Vi si trova anche “il regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di vigilanza ausiliare sulla viabilità e importanti variazioni di bilancio” e “il piano di microzonazione sismica” necessario per completare il Psc. Avanzata anche la proposta di svolgere un ulteriore consiglio comunale entro la fine dell’anno, per approvare i bilanci.