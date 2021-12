Covid. Corre il contagio in Calabria: in 24 ore 372 nuovi casi e 12 ricoveri

Resta delicata la situazione coronavirus in Calabria. Dopo il boom dei giorni scorsi, con oltre 450 contagi accertati nella sola giornata di ieri (QUI), ecco che il bollettino odierno segna ancora un numero alto di contagi con 372 nuovi casi e, purtroppo, una nuova vittima nel reggino.

La maggior parte dei contagi si registra anche oggi nella provincia di Reggio Calabria (+162), seguita dalle province di Cosenza (+60), di Catanzaro (+56), di Vibo Valentia (+49) e di Crotone (+45). Casi scoperti di 6.201 tamponi processati e che segnano un tasso di positività del 6,00%. Nessun caso segnalato da altra Regione o Stato.

Aumentano, purtroppo, senza freno le ospedalizzazioni, con oltre 200 persone che si trovano ricoverate nei reparti ordinari. Solo oggi 12 nuovi ricoveri: 7 nel Reggino, 3 nel Cosentino, uno nel Catanzarese, uno nel crotonese. In terapia intensiva si trovano invece 18 malati e non si registrano nuovi ingressi. In isolamento si trovano invece 6.822 (+145).

Gli attuali positivi sono in tutto 7.042 (+155). I guariti di oggi sono 216, per un totale di 89.564 persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino oggi sono 162 mentre da inizio pandemia si sono ammalati in 35.301. Attualmente i casi attivi sono 2.816, di cui 68 ricoveri in reparto (+7); 6 in terapia intensiva (-1); 2.742 in isolamento domiciliare. Qui sono 32.054 i guariti e 431 i deceduti (+1).

Nel Cosentino il bollettino ha registrato 60 nuovi positivi e un totale di 30.958. Attualmente i casi attivi sono 2.428, di cui 89 in reparto (+3); 8 in terapia intensiva (-1); 2.331 in isolamento domiciliare. I guariti qui sono 27.840 guariti, 690 deceduti.

Nel Catanzarese i positivi di oggi sono 56 e da febbraio i casi sono stati 12.835. Attualmente i casi attivi 740, di cui 28 ricoveri in reparto (+1); 4 in terapia intensiva; 708 in isolamento domiciliare. Ad oggi sono 11. 925 guariti e 170 deceduti.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 45, mentre il computo totale si attesta a quota 9.444. Attualmente i casi attivi sono 308, di cui 7 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 301 in isolamento domiciliare. Qui si contano 9.013 guariti e 123 morti.

Nel Vibonese si registrano 49 nuovi positivi, per un totale di 8.087. Attualmente i casi attivi sono 666, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva, 656 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7.312 e 109 deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione, oggi non si registrano nuovi casi, ma i totali sono 1.514e sono tutti in isolamento domiciliare.