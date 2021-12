Rende. Tratta la moglie per “stupida” e inveisce contro di lei: allontanato marito violento

Un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla moglie è stata notificata dai Carabinieri di Rende ad un 44enne originario di Terranova da Sibari, già deferito in stato di libertà maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie convivente.

Al provvedimento in questione si è giunti in seguito di un’attività investigativa, intrapresa dagli stessi militari, che ha consentito di ricostruire la difficile e drammatica situazione familiare in cui versava la vittima da diversi anni.

In particolare, la donna avrebbe subito comportamenti aggressivi e violenti del marito, il quale era solito picchiarla accompagnando tali comportamenti con minacce e offese. La stessa sarebbe stata additata dal coniuge come “stupida”, vessata verbalmente, minacciata di vedere distrutta la sua vita e quella dei propri familiari, incolpata di non essere una buona moglie. Ad aggravare il tutto anche un controllo ossessivo dell’uomo che riteneva che la stessa intrattenesse rapporti sessuali con i colleghi al fine di ottenere migliori posizioni lavorative, nonché l’obbligo ad avere rapporti intimi anche contro la sua volontà.

Vani si sarebbero rivelati i tentativi, posti in essere dalla donna, di sottrarsi alle angherie del marito e l’intenzione di chiudere la relazione. La donna, che sarebbe stata picchiata con calci e pugni, aveva trovato diverse volte rifugio dai vicini prima dell’intervento dei Carabinieri.