Cosenza. Picchia la moglie, la figlia chiama il 113 e lo fa arrestare

Un 50enne cosentino è finito in arresto ieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. A far scattare le manette è stato il Personale della Questura di Cosenza che è intervenuto nell’abitazione dell’arrestato in seguito ad una segnalazione da parte della figlia dell’uomo.

In particolare, in seguito all’ennesima aggressione nei confronti della madre, la giovane si è rivolta al 113 e sul posto sono giunti gli Agenti della Squadra Volante che hanno cercato di placare l’ira dell’uomo il quale, nonostante la loro presenza, avrebbe tentato di colpire la donna.

Dalle dichiarazioni raccolte da parte della vittima, gli agenti hanno appurato che dette violenze, aggressioni sia fisiche che verbali, erano state già subite dalla donna.

La donna, in seguito alle ferite riportate nell’ennesima aggressione, è stata condotta al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile dell’Annunziata per le cure del caso.

L’uomo, dopo gli accertamenti di rito, è stato invece tratto in arresto e tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G. competente.